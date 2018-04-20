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Terör devleti İsrail'in Filistin'de zulmü devam ediyor! Cuma Namazı çıkışında Filistinlilere ateş açıldı

Filistinlilerin Cuma Namazı çıkışında yaptıkları yürüyüş, İsrail askerleri tarafından engellendi. İsrail'in barbar askerleri iki Filistinliyi öldürdü.

20 Nisan 2018 Cuma 15:58
Terör devleti İsrail'in Filistin'de zulmü devam ediyor! Cuma Namazı çıkışında Filistinlilere ateş açıldı

İsrail'in Filistinliler'e yönelik zulmü devam ediyor. Filistinli Müslümanların toprak yürüyüşü kapsamında devam ettirdikleri eylemler bu Cuma'da sürdürüldü. Gazze'de şehitlerin anıldığı yürüyüşlere yine İsrail askerlerinin müdahalesi vardı.

İsrail askerlerinin Filistinli sivililerin üzerine ateş açması sonucu 2 Gazzeli hayatını kaybetti.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İşgalci İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi. İsrail askerleri oluşturdukları siperlerden göstericilerin üzerlerine ateş açtı.

Filistinli'nin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde işgalci İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 37'ye yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli de yaralandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:58
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