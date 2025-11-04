Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre İsrailli iki İHA operatörü intihar etti, onlarca asker de travmayla mücadele ediyor.

“KİMİN YAŞAYIP KİMİN ÖLECEĞİNE BİZ KARAR VERİYORUZ”

İsrail’in en fazla sivil öldürdüğü silahlardan olan silahlı insansız hava aracı (SİHA) pilotlarından biri: “İnsanlar işimizin bir PlayStation oyunu gibi olduğunu düşünüyor ama yanılıyorlar. Kimin yaşayıp kimin öleceğine biz karar veriyoruz; bazen ise çocukların ölümünden sorumluyuz” itirafında bulundu.

İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜREN ASKER: HER GECE O ANI TEKRAR YAŞIYORUM!

Bir başka asker de yaşadığı içsel kırılmayı şöyle anlatıyor: “Komutanım güneyden yaklaşan iki kişiyi vurmamı emretti. Ancak daha sonra iki çocuk olduklarını anladım. Belki yiyecek arıyorlardı, belki de kaybolmuşlardı, kim bilir? O zamandan beri her gece o anı tekrar yaşıyorum”