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Dünya Terör devleti İsrail'e sert çıkış: Sabrımızı test etmeyin
Dünya

Terör devleti İsrail'e sert çıkış: Sabrımızı test etmeyin

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in Filistin'in başkenti Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlal ve saldırılarına karşı "sabrımız sınanmamalı" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 23:59:00 -
Terör devleti İsrail'e sert çıkış: Sabrımızı test etmeyin

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in Filistin'in başkenti Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlal ve saldırılarına karşı "sabrımız sınanmamalı" açıklamasında bulundu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki Filistinlilere seslenilerek, "Haklı haykırışlarınızın ve kahramanca çarpışmanızın yankılarını duyduk. Bilin ki ey kahramanlar, arkanızda sağlam ve hazır bir direniş var." denildi.

Kudüs'ün Filistinlilerin kutsal başkenti olduğu belirtilen açıklamada, Kassam Tugaylarının Kudüs halkına her türlü desteği vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı. Ayrıca İsrail'in Filistinli Müslümanların üzerine foseptik suyu sıktığı bildirilmiş, söz konusu skandal büyük tepki çekmişti.

Terörist İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, işgalci terörsit İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

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