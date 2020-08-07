Terör devleti İsrail'den saldırı
Terörist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı bombaladı.
Terör ve işgal devleti İsrail'in savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait Beyt Lahiya'daki bir noktayı vurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise terörist İsrail ordusunun, Gazze'de bazı noktaları hedef aldığını aktardı.