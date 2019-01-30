Terör devleti İsrail peçesini indirmeyen genç kızı şehit etti

Siyonist İsrail devleti, Filistin'de yaptığı katliamlara bir yenisini daha ekledi. Terör devletinin askerleri, Ramallah ile Kudüs arasında bulunan kontrol noktasında 16 yaşındaki genç bir kızı kurşuna dizerek şehit etti.

Peçesini indirmedi, şehit edildi

Siyonist devletin askerleri kontrol kapısında 16 yaşındaki Samah isimli genç kızdan peçesini indirmesini istedi. Genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine katil İsrail askerleri, genç kızı kurşuna dizerek şehit etti. Şehit edilen Samah'ın henüz 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.