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Terör devleti İsrail, El Aksa televizyonunu vurdu!

Terör devleti İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 23:24

Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti.

Terör devleti İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail tarafında ise 1'i ağır 21 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralanmış, ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 23:24
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  6. Gazze'ye hava saldırısı

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