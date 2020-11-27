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Dünya Terör Devleti İsrail 4 Filistinli ailenin evini yıktı
Dünya

Terör Devleti İsrail 4 Filistinli ailenin evini yıktı

Terör devleti İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinli bedevilere ait 4 baraka evi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:33:00 -
Terör Devleti İsrail 4 Filistinli ailenin evini yıktı

Terör Devleti İsrail askerleri, El Halil kenti kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı bazı bölgelere iş makineleriyle baskın düzenledi. Yıkım kararına tepki gösteren bölge sakinleri ile İsrail güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Filistinliler, buldozerlerin kepçelerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalışsalar da başarılı olamadı.

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