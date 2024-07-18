Terör devleti gerginliği tırmandırıyor: Lübnan'da üst düzey isim vuruldu!

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin doğusundaki Bekaa vilayetinde yer alan Gaze beldesini hedef aldığı belirtildi.

ÜST DÜZEY İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının hedefinde bir aracın olduğu aktarılan haberde, Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

NNA geçtiği ikinci haberinde İsrail'e ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Cebel el Btum beldesi yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldığını duyurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralı bilgisi hakkında detay paylaşılmadı.Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan yetkililerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL: KARAR ANI YAKLAŞTI HER AN SAVAŞ ÇIKABİLİR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, son dönemde savaşın eşiğine gelinen Lübnan Hizbullahı ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirterek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." demişti.

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

NASRALLAH'TAN "MASADA ANLAŞMA YOK" MESAJI

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları durduracak "hazır bir anlaşmanın" masada olmadığını, Gazze'deki saldırılar devam ettiği sürece çatışmaların Lübnan'ın güneyinde de süreceğini söyledi.