Terör devleti Batı Yaka'daki evleri yıktı

Filistin'in Sesi radyosu, İsrail askerlerinin Ramallah'a bağlı Deyr Ibzi beldesine baskın düzenlediğini, gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını aktardı.

Filistinli gençlerin ise taş atarak karşılık verdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Ramallah'ın Nebi Salih beldesinde 1 genci gözaltına alarak aracına el koydu.

İsrail askerleri, ayrıca kentin kuzeyindeki Birzeit beldesine de baskın düzenledi.

Resmi Filistin haber ajansı WAFA, ordunun Kalkilya'nın Hacce ve Beka el-Hatab beldelerine de baskın gerçekleştirdiğini ancak gözaltına alınan kimsenin olmadığı bilgisini paylaştı.

Ürdün Vadisi'nde, İsrail güçlerinin, el-Melih Filistin Bedevi Topluluğunda Muhammed Faris Subeyh'e ait bir konut ile iki hayvan barınağını yıktığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin, ayrıca Cenin'in güneyindeki Kabatiye ve Zababdeh beldelerine baskın düzenlediği, Zebade beldesinde çatışmalar sırasında ses bombası kullandığı ifade edildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da işgal altındaki Kudüs'ün Kefr Akab Mahallesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, bazı iş yerlerine girerek güvenlik kamerası kayıt ekipmanlarına el koyduğunu bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri, Tubas kentine bağlı el-Fera Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinli gençlere gerçek mermiyle ateş açtı.

Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları, Batı Yaka'da en az bin 72 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 10 bin 700 kişinin yaralanmasına ve 20 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alınmasına neden oldu.

Gazze'de ise 8 Ekim 2023'te başlayan ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 69 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 170 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırıları, yapılan ateşkes anlaşmasıyla durduruldu.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de yeniden yapılanma maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.