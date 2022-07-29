Terör devleti ailesinin tek çocuğu olan genci şehit etti!
Siyonist terör devleti İsrail’in işgali altında türlü zulüm ve işkence çeken Filistin halkı adeta inim inim inliyor. Terör devletinin son mezalimlerinden biri, ailesinin tek çocuğu olan Filistinli gencin şehit edilmesi oldu.
Yeni Akit Ankara
Siyonist terör devleti İsrail’in işgali altında türlü zulüm ve işkence çeken Filistin halkı adeta inim inim inliyor. Son olarak bugün 16 yaşındaki Emced Ebu Alya adlı genç, Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir beldesinde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Emced, ailesinin tek çocuğuydu.
Kontrol noktasındaki aracı taradılar!
Zulümlerini artıran Siyonist işgal güçleri, Nablus'un güneyindeki Hivara kontrol noktasında da bir araca ateş açtı. Araçta bulunan 3 Filistinli genç çeşitli yerlerinden yaralandı.
Öte yandan işgal güçleri, siyonist yerleşimcilerin saldırılarını protesto etmek için Ramallah'ın El-Muğayyir beldesinde bir araya gelen Filistinli yurttaşlara saldırdı.