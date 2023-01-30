Terör devleti, 35 masumu katletti
Terör devleti İsrail'in 2023'te katlettiği Filistinli sayısı 35 oldu.
İsrail güçlerinin Filistin halkına yönelik katliamı devam ediyor.
Dün, İsrail'in geçtiğimiz gün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği katliamda yaralanan bir Filistinli daha hayatını kaybetti.
24 yaşındaki Ömer Tarık Ali es Sa’di, Cenin'deki saldırıda yaralanmış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.
Bir diğer Filistinli de bugün sabah saatlerinde katledildi.
Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail güçleri, araçlı saldırı yapmakla suçladıkları Nesim Ebu Fude isimli bir Filistinliyi vurarak öldürdü.
Böylece 2023 yılında İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 35'e yükselmiş oldu.
Bölgede son yıllarda İsrail'in katliamları hız kazanmış durumda. İsrail'de göreve yeni başlayan aşırı sağcı hükümetin de etkisiyle katliamların ağırlaşmasından endişe ediliyor.
Kaynak: Mepa News
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