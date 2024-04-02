  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda

“Ekonomi bitik” diyen Beyaz Türklerin, o ülkeyi kalkındırma seferberliği başlıyor… 60 Euro’yu basan 7 gün vizesiz gidecek

Emeklilerin merakla beklediği müjdeli haber geldi! Hemen hesaplarınızı kontrol edin

CHP için diyet vakti

“Oy verdik başkan uyuyor” Metrolar çalışmayınca vatandaş isyan etti

'Bayraktar TB2 SİHA fabrikasını vuracağız' demişlerdi! İntihar saldırısı yapıldı, vuruldular

FAST üzerinden para gönderenler dikkat! Limitler bir kez daha artırıldı

Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Seçim sonrası Başkan Erdoğan’dan ekonomi kararı! Herkesin beklediği adım atılıyor

Almanya’da işler çığırından çıktı! O yasa yürürlüğe girdi, parti yaptılar
Siyaset Terör destekçisi DEM Partili Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alındı
Siyaset

Terör destekçisi DEM Partili Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 13:31:00 - 2024-04-02 13:33:27

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen PKK sevici Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'da tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrıldığı belirtilerek, "Van halkı, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü DEM Parti’ye kazandırmış, İl Genel Meclisi'nde ise büyük farkla birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır. Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van'da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır" denildi.

DEM Parti’den açıklama!

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın tüm hukuki prosedürleri tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurduğu, yapılan incelemeler sonucu adaylığının YSK tarafından kabul edildiği ve Van'da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine 5 dakika, seçime 2 gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur. Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan, Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz."

 

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!
Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar
CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Gündem

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!
Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!

Gündem

Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23