Terör bitti istihdam arttı

Terörün izlerinin silindiği Şırnak’ta huzur iklimi meyvelerini vermeye başladı, kentte 2 yılda 823 iş yeri açıldı, ticaret canlandı. Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla sağlanan huzur ortamı, kentte hayatın her alanına olumlu yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, Valilik ve görevlendirme yapılan belediyenin katkılarıyla yürütülen çalışmalarla Şırnak’ta büyük bir dönüşüm ve gelişim sağlandı.

823 işyeri açıldı

İmar çalışmalarıyla çehresi değişen kente yenilenen yollar, ışıklandırılan cadde ve sokaklar ile modern bir görünüm kazandırıldı. Sosyal hayatın da canlandığı kentte Şırnaklılar, gece saatlerine kadar açık olan kafe, pastane ve yaşam alanlarında zaman geçiriyor. Geçmişte terör saldırıları nedeniyle esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı, ticaretin durma noktasına geldiği kentte, son dönemde sağlanan gelişmeler ticarette de canlanma sağladı. Kentte 2 yılda 823 iş yeri açıldı. Açılan iş yerleri ile kent merkezinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı esnaf sayısı 2 yılda 697’den 1520’ye yükseldi. 823 girişimciden 113’ü farklı bölgelerden gelerek iş yeri açmak için Şırnak’ı tercih etti.

“Dışarıdan gelen esnafı ağırlamamız mutluluk verici”

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, 40 yıldır terör nedeniyle esnafın çok sıkıntı çektiğini ifade ederek, son 5 yıldır il genelinde toparlanma sürecine girildiğini, son 2 yılda da terörün artık konuşulmadığını söyledi. Haşimoğlu, 113 girişimcinin kente il dışından gelip iş yeri açtığını dile getirerek, “Önceleri yerli esnafımız dışarıya giderken artık dışarıdan gelen esnafı ağırlamamız mutluluk verici. Önümüzdeki süreçte 100-200’leri değil 1000’leri konuşma temennisindeyiz” diye konuştu.

Kapımız sonuna kadar açık

Şırnaklılara seslenen Haşimoğlu, farklı bölgelerden gelen esnafı kucaklamak ve onlara yardımcı olmak gerektiğini dile getirdi. “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak kapımız sonuna kadar açık” diyen Haşimoğlu, başka illerden gelen esnafa Şırnak’ın misafirperverliğini göstermek gerektiğini kaydetti.