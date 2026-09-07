Terör bitti, gençler bilime sarıldı! Patent ve modelde rekor başvuru

Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen programa katılan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, üniversitenin patent ve faydalı model alanındaki performansına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Durak’ın açıkladığı verilere göre Fırat Üniversitesi, 2025 yılında 39 patent ve faydalı model başvurusu gerçekleştirdi. Üniversite bu rakamla Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 12. sırada yer aldı. Fırat Üniversitesinin fikri ve sınai mülkiyet alanındaki çalışmalarının 2026 yılında ise önemli bir ivme kazandığı görüldü. 2025 yılının tamamında 39 olan başvuru sayısı, 2026 yılının henüz ilk 8 ayında 124’e yükseldi. Böylece başvuru sayısı, geçen yılın toplamının üç katını aşarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

Fırat Üniversitesinin ortaya koyduğu performansı değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, üniversitede patent ve fikri mülkiyet konusundaki farkındalığın üst düzeye ulaştığını belirtti. Prof. Dr. Durak, "Rakamlara baktığımızda, başvuruları gördüğümüzde Fırat Üniversitesi’nin ortaya koyduğu performanstan gerçekten gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Özellikle son dönemde oldukça ciddi bir başvuru süreci yürütülüyor ve üniversitemizde bu konudaki farkındalığın üst düzeyde olduğunu görüyoruz" dedi.

Başvuru sayılarındaki yükselişe ayrıca dikkat çeken Durak, "2025 yılında 39 başvuru var. Bu sayı 2026 yılında 124’e çıkmış. Gerçekten önemli bir rakam, hatta bir rekor niteliğinde. Bu sayı, üniversitemizde patent ve fikri mülkiyet konusundaki farkındalığın geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle emeği geçen akademisyenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Üniversitemizin bilimsel bilgi üretmesinin yanı sıra üretilen bilginin patente, faydalı modele ve katma değere dönüşmesini son derece önemsiyoruz. 2025 yılında 39 olan başvuru sayımızın, 2026 yılının henüz ilk 8 ayında 124’e ulaşması bizler için son derece kıymetli bir gelişmedir. Bu yükseliş, akademisyenlerimizin üretkenliğinin ve üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma ve yenilikçilik kültürünün önemli bir göstergesidir. Bu başarıya katkı sunan tüm akademisyenlerimizi ve ilgili birimlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Fırat Üniversitesi olarak sahip olduğumuz güçlü araştırma potansiyelini daha fazla patente, ticarileşen ürüne ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalara dönüştürmek için gayretimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.