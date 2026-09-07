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Spor Fenerbahçe’ye modern tesis Olimpiyat Akademisi için ilk kazma vuruldu
Spor

Fenerbahçe’ye modern tesis Olimpiyat Akademisi için ilk kazma vuruldu

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Fenerbahçe’ye modern tesis Olimpiyat Akademisi için ilk kazma vuruldu

Fenerbahçe Tesisleri'nin yenileme ve dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirilecek Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Olimpiyat Akademisi Projesi'nde ilk adım atıldı. Metin Aşık Kamp Binası'nın yıkımına başlanırken, inşa edilecek yeni kamp binasında sporcuların antrenman yapabilecekleri, konaklayabilecekleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların yanı sıra teknik ekip ve sağlık ekibinin kullanımına yönelik bölümler yer alacak.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yenileme ve dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirilecek Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Olimpiyat Akademisi Projesi'nde ilk adım atıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerin yenileme ve dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa edileceği duyurulan Metin Aşık Kamp Binası'nın yıkımına başlandı.

Kamp binası tamamlanmasının ardından futbol akademisi ve kadın futbol takımının kullanımına sunulacak.

Yeni kamp binasında sporcuların antrenman yapabilecekleri, konaklayabilecekleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların yanı sıra teknik ekip ve sağlık ekibinin kullanımına yönelik bölümler yer alacak.

Dereağzı'nda aşama aşama hayata geçirilecek Olimpiyat Akademisi Projesi kapsamında zemin iyileştirmeleri, yapıların yeniden inşası gibi adımlar atılacak. Projede her şube için yeterli sayıda barınma ve sosyal alanlar yer alıyor.

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