Girne’de batan gemide kaybolmuşlardı! Dolandırıcılardan görülmemiş ahlaksızlık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Mersin’e doğru hareket ettikten sonra batan gemide kaybolan 33 yaşındaki Mustafa Demir ile 28 yaşındaki Mahmut Demir kardeşler için umutlu bekleyiş sürerken, aileyi kahreden olayın ardından bu kez dolandırıcılar ortaya çıktı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi’ndeki baba ocağında iki kardeşten gelecek haberi bekleyen Demir ailesi, Mustafa ve Mahmut Demir’in isimleri kullanılarak sahte yardım kampanyaları düzenlendiğini ve IBAN numaraları üzerinden para istendiğini açıkladı.

KAYIP KARDEŞLERİN İSMİNİ KULLANIP PARA İSTEDİLER

Ailenin aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Demir ailesinin yardıma muhtaç olduğunu öne sürerek vatandaşlardan para toplamaya başladı.

Kardeşlerinin akıbetini öğrenmeye çalışan aile, yapılan paylaşımları görünce ikinci kez büyük bir şok yaşadı.

Kayıp Mustafa ve Mahmut Demir'in ağabeyi Halil Demir, vatandaşlara çağrıda bulunarak söz konusu hesaplara kesinlikle para gönderilmemesini istedi.

“İNSANLARIN İYİ NİYETİNİ KULLANIYORLAR”

Kardeşlerinin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını söyleyen Halil Demir, şöyle konuştu:

“Benim kardeşlerim Mahmut ve Mustafa Demir adına IBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. Ailemize ulaştıklarını ve yardıma muhtaç olduğumuzu söyleyerek insanları kandırmaya çalışıyorlar.”

Demir, ailenin herhangi bir yardım talebinin bulunmadığını özellikle vurguladı.

“KİMSENİN PARASINA İHTİYACIMIZ YOK”

Dolandırıcıların insanların iyi niyetini istismar ettiğini belirten Halil Demir, “Tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda” dedi.

Akrabalarının ve köylülerinin de kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Demir, kardeşlerinden henüz haber alınamamışken isimleri üzerinden para toplanmasına tepki gösterdi.

“KARDEŞLERİMİ BÖYLE KÖTÜ ŞEYLERE BULAŞTIRMAYIN”

Halil Demir, vatandaşlara hiçbir hesaba para göndermemeleri çağrısında bulunarak, “Daha kardeşlerimizin nerede olduklarını bilmeden insanların iyi niyetlerini kullanarak IBAN paylaşıyorlar. Kimseye itibar etmeyin ve kimseye para göndermeyin, kardeşlerimi böyle kötü şeylere bulaştırmayın” ifadelerini kullandı.

Demir, yetkililerden kardeşlerinin isimlerini kullanarak para toplamaya çalışan kişilerin tespit edilmesini istedi.

“BİZ DAHA CENAZEMİZİ ALMAMIŞIZ, ONLAR PARA TOPLUYOR”

Aileden İbrahim Demir de yaşananlara tepki gösterdi.

Mustafa ve Mahmut Demir adına vatandaşlardan yardım istendiğini belirten Demir, “Biz daha cenazemizi almamışız, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin” diyerek vatandaşları uyardı.

Demir ailesi şimdi bir taraftan Mustafa ve Mahmut kardeşlerden gelecek haberi beklerken diğer taraftan onların isimlerini kullanarak vatandaşların iyi niyetini istismar eden kişilerin yakalanmasını istiyor.