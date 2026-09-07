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Spor Derbiyi izlerken kalbine yenik düşmüştü! Fenerbahçeli gazi dualarla uğurlandı
Spor

Derbiyi izlerken kalbine yenik düşmüştü! Fenerbahçeli gazi dualarla uğurlandı

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AA Giriş Tarihi:

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Derbiyi izlerken kalbine yenik düşmüştü! Fenerbahçeli gazi dualarla uğurlandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın cenazesi, Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. 48 yaşındaki gaziyi son yolculuğunda Fenerbahçe kulüp yöneticileri de yalnız bırakmadı.

5 Eylül'de Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'ne götürüldü.

Buradaki askeri törene, Yaşar'ın eşi Zehra, oğlu Gazi (16) ve kızı Zeren Yaşar (12) ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Barış Karagöz, Mehmet Aydın, Volkan Akan ve İsmail Balcı ile vatandaşlar katıldı.

Törende Yaşar'ın ailesi, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Hasan Akçan'ın kıldırdığı namaz sonrası Yaşar'ın cenazesi, dualar eşliğinde Belediye Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

BİNGÖL'DE GAZİ OLMUŞTU

Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladığı belirtildi.

Yaşar'ın, oğlu Gazi Yaşar ile ilk kez tribünden maç izlemek için Chobani Stadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Derbide acı olay! Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti
Derbide acı olay! Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti

Spor

Derbide acı olay! Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti

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