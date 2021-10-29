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Gündem Terör bitecek! Ne CHP ne HDP ne de başkası engel olamayacak
Gündem

Terör bitecek! Ne CHP ne HDP ne de başkası engel olamayacak

788 gündür HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerinden, dostları terör partisi HDP’nin tehditlerine boyun eğerek Suriye ve Irak tezkerelerine ‘hayır’ oyu veren CHP’ye büyük tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:11:00 -
Terör bitecek! Ne CHP ne HDP ne de başkası engel olamayacak

OĞUZHAN GÜLTEKİN

Oğlu Ramazan için nöbet tutan anne Mevlüde Üçdağ, “Bizim derdimiz siyaset değil evlatlarımız. HDP biz buradayız diye kapısına kilit vurup kaçtı. Gerçek yüzlerini topluma gösterdik. Tezkere PKK’nın bitmesi için çok değerli ama CHP ve HDP, PKK’nın bitmesini istemiyor. Ancak engel olamayacaklar” dedi.

8 yıldır evladını bekleyen Esmer Koç ise şunları söyledi: “Bizim yıllardır devam eden mücadelemize en ufak saygıları yok. Birgün bizim mücadelemizi ağızlarına almadılar. Devletimizin terörle mücadele etmesinden çok rahatsızlar. Ama bilsinler ki bu ülkede terör bitecek, HDP gidecek, evlatlarımız gelecek. Buna ne CHP ne HDP ne de bir başkası engel olamayacak.”

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