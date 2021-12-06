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Yerel Termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi! Çareyi böyle buldular
Yerel

Termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi! Çareyi böyle buldular

Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi. Etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı sürücüler, araçlarını donmaması için naylon, branda ve battaniyeyle koruyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:55:00 -
Termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi! Çareyi böyle buldular

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde, araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler, değişik yöntemlere başvuruyor.

Vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine naylon ve battaniye kapatıyor.

Şentürk Akgül, "Ardahan’da soğukla mücadelemiz başladı. Bundan sonra şartlar gerçekten çok zor olacak. Allah hepimize yardım etsin" dedi.

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