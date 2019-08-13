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Termometreler çıldırdı, kavrulan vatandaşlar akarsulara akın etti

Mardin’de termometrelerin bayramın ilk gününden bu yana artan sıcaklık ile 40 derecenin üzerinde seyretmesi vatandaşları yeşil ve sulak alanlara akın ettirdi.

13 Ağustos 2019 Salı 13:40
Termometreler çıldırdı, kavrulan vatandaşlar akarsulara akın etti

Mardin’de termometrelerin bayramın ilk gününden bu yana artan sıcaklık ile 40 derecenin üzerinde seyretmesi vatandaşları yeşil ve sulak alanlara akın ettirdi. Kurbanlarını kesen ve tatillerini Mardin’de değerlendiren vatandaşlar Nusaybin Midyat yolunda yeşili ve doğal kaynak suyu ile kentin gözde mesire alanlarından olan Beyazsu’ya akın etti.


Sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğunu söyleyen vatandaşlar serinlemek için mesire alanlarına gelerek kavurucu sıcaklardan bir nebze olsun kaçtıklarını ifade etti. Doğal kaynak suyu ile Mardin’in yedi ilçesini besleyen Beyazsu aşırı sıcaklar ile birlikte kurban bayramını Mardin’de geçiren vatandaşların gözde mekanı oldu. Termometrelerin 44 derecenin üzerine çıkması ve hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulması ile kendini doğal kaynak suyu olan ve akarsuyun içine kurulan masalarla serinlemeye bırakan vatandaşlar Beyazsu mesire alanındaki tatilde keyfini çıkarıyor.


İki dağ arasında yeşilin ve kaynak suyun doğal güzelliği ile büyülediği Beyazsu’da vatandaşlar soğuk su içine kurulan masa ve sedirlerde serinlerken akan soğuk su içindeki havuzlara aileleri ile birlikte gelerek tatilin keyfini çıkarıyor.


Vatandaşlardan Elif Harmaner, şehrin çok sıcak olduğunu ifade ederek, “Serinlemek için ailemle Beyazsu’ya geldim. Mardin’de 50 dereceyi bulan bir sıcak var. Şuan çok bunaltıcı. Beyazsu serinlemek için ideal. Çok temiz güzel bir yer” dedi.


Vatandaşlardan Zeyni Atalan şuan sıcakların 50 dereyi bulduğunu belirterek, Mardin’in iklime göre çok sıcak olduğunu ve hem eğlenip hem serinlemek için Beyazsu’ya geldiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:40
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