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Terminatör böcekler Sekiz Dişli’ye karşı

Rize’nin endemik türleri bünyesinde barındıran Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda, ladin çam ormanlarının kurumasına neden olan sekiz dişli dev kabuk böcek türüne karşı’Terminatör Böcekler’le biyolojik mücadele başlatıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
Terminatör böcekler Sekiz Dişli’ye karşı

Rize’nin endemik türleri bünyesinde barındıran Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda, ladin çam ormanlarının kurumasına neden olan sekiz dişli dev kabuk böcek türüne karşı’Terminatör Böcekler’le biyolojik mücadele başlatıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü mücadele eylem planı kapsamında, zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen ‘Rhizophagus Grandis’ adlı böcek türü de bölgedeki 4 ilde yer alan laboratuarlarda üretilerek ladin ormanlarına bırakıldı.


Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ormanlara zarar veren organizmalara karşı kimyasal mücadelenin yerine biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadeleye ağırlık verilmeye başlandığı belirtilerek "Bu çerçevede Kaçkar Dağları Milli Parkında ağaçlara zarar veren diğer böcek türü olan Dendroctonus micans (Dev Kabuk Böceği) ise Biyolojik yöntemlerle mücadele çalışmaları yapılmaktadır. Tranzon Orman Bölge Müdürlüğü labaratuvarlarında üretilen 1000 adet Rhizophagus grandis, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü ekiplerince temin edilerek, zararlı böceğin larva ve erginlerin bulunduğu ladin ağaçlarının kabuk içlerine bırakılmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
  1. doğa

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