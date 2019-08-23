Terme’deki köprü sel sularına dayanamadı Samsun’un Terme ilçesinde aşırı yağışların oluşturduğu sel suları ilçenin merkezinde bulunan yaya köprüsünü yıktı.

Samsun’un Terme ilçesinde aşırı yağışların oluşturduğu sel suları ilçenin merkezinde bulunan yaya köprüsünü yıktı.

İlçe merkezinden geçen Terme Çayı, yüksek kesimlere yağan aşırı yağmurların etkisiyle taşma noktasına geldi. Sel sularının şehir merkezinde bulunan köprülere kadar yükselmesi vatandaşları tedirgin ederken, belediye ise anonslarla vatandaşları ırmak kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Yüksek kesimlerden gelen sel suları ilçenin merkezinde bulunan bir yaya köprüsünü yerinden sökerek alıp götürdü.

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