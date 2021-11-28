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Yerel Terme’de hamsi festivali: 1,5 ton hamsi tüketildi
Yerel

Terme’de hamsi festivali: 1,5 ton hamsi tüketildi

Terme Belediyesi tarafından düzenlenen Terme Hamsi Festivali’nde vatandaşlara 1,5 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli ses sanatçısının konser verdiği festivalde vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 23:25:00 - 2021-11-28 23:33:20
Terme’de hamsi festivali: 1,5 ton hamsi tüketildi

Samsun’un Terme ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan kumsal alanda Terme Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Terme Hamsi Festivali’nde 1,5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Binlerce kişinin katılım sağladığı festivalde, hamsili pilav ve kabak tatlısı yarışması da düzenlendi. Yemek ve tatlılar jüri üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılım sağlayan kişilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.
Halk oyunları gösterilerinin ardından, Karadenizli ses sanatçısı Onay Şahin’in sahneye çıkmasıyla birlikte festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Yöresel müziklerle coşkulu anlar yaşayan vatandaşlar, festivalin tadını çıkardı.

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Festivalde vatandaşlara hamsi ikramında bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geleneksel hale getirmeyi planladığımız ‘Terme Hamsi Festivali’nin ilkini gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün burada yoğun bir katılımla karşılaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hemşehrilerimize, uzaktan ve yakından gelen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. ‘Hamsi bahane, festival şahane’ diyerek gerçekleştirdiğimiz etkinliğin sürekliliği olacağına inanıyoruz. Terme’de bu tür organizasyonların tekrarlanması için üzerinde detaylıca çalışacağız” diye konuştu.

Etkinlik alanı içerisinde ayrıca Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kadınlara, acil durumlarda kullanılması gereken Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili broşürler dağıtılarak, aplikasyon hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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Programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

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