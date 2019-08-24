0553 313 94 23

Terme sele teslim

Samsun’un Terme ilçesi, dün gece etkili olan yağışlar ve Salıpazarı ilçesinden gelen sel sularının da etkisiyle sular altında kaldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
Terme sele teslim

Samsun’un Terme ilçesi, dün gece etkili olan yağışlar ve Salıpazarı ilçesinden gelen sel sularının da etkisiyle sular altında kaldı.


Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağışlar, Samsun’un doğu ilçelerini de olumsuz etkiledi. Özellikle Salıpazarı, Terme ve Çarşamba’nın kırsal mahalleleri selden etkilendi. Terme’de şehir merkezindeki dükkanlar ve evler 1 metreye kadar su altında kaldı. İlçede sular tamamen kesilirken, bir bölümüne ise elektrik verilemiyor. İçme suyunu tankerlerle karşılamaya çalışan vatandaşlar, selin oluşturduğu yaraları da sarmaya çalışıyor.



“Hala ulaşamadığımız birçok köy yolu var”


Terme’de ulaşılamayan birçok köy yolu olduğunu ve bazı vatandaşların helikopterler ile güvenli bölgelere taşındığını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, akşam ve gece etkisini arttırdı. Salıpazarı’ndan ırmağa yoğun sel suyu geldi. Terme merkezinde ve kırsal mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Evler, dükkanlar ve ana yollar sel nedeniyle sular altında kaldı. Hala ulaşamadığımız birçok köy yolu var. Fındık mevsimindeyiz. Tarım işçilerini o bölgeden alıp, güvenli bölgelere, spor salonuna yerleştirdik. Kızılay, AFAD battaniye ve çadır yardımında bulundu. Biz de yiyecek içecek yardımında bulunduk. Bir bölgede elektriğimiz yok. Suyumuz ise hiç yok. Temiz su ihtiyacımız var. SASKİ tankerlerle içecek su yardımında bulunuyor. Elektrikle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su seviyesi yavaş yavaş çekilmeye başladı” dedi.



“Su seviyesi düşmediğinden müdahaleler yetersiz kalıyor”


Fındık işçilerinin ve tarım ürünlerinin selden oldukça fazla etkilendiğini belirten Başkan Kılıç, “Dün akşam özellikle mahsur kalan yaklaşık 30 tane vatandaşımızı kurtarıp, hastane ve güvenli bölgelere yerleştirdik. Şu anda can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. İnsanlarımızın fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük bir kaybı var. Can kaybı yaşanmadığı için Rabbimize şükrediyoruz. Terme 1 ay önce yaşadığı sel afetinden çok daha güçlü ve sıkıntılı bir afet yaşadı. Terme merkez, Pazar Yeri, Otogar Kavşağı ve sanayide dükkanlar 1 metre suyun altında. Müdahalelerimiz, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmiyor. Irmaktaki su seviyesi düştükçe, bölgedeki sular da çekilecektir diye umuyoruz” diye konuştu.


Tankerler önünde su kuyruğuna giren vatandaşlar ise yetkililerden bir an önce sıkıntıların çözülmesi konusunda yardım istediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli yelkenci Baytur dünya şampiyonu oldu
    1. Milli yelkenci Baytur dünya şampiyonu..
    2. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı..
    3. Beşiktaş evinde bir başka
    4. Engelli Park ihlali yapan 850 araca..
    5. Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü..
    6. İstanbul'da yelken şöleni başladı
    7. Talihsiz kadının kardeşi ve yakın..
    8. İzmir’i Avrupa’da temsil edecek
    9. Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla..
    10. BİKEM çalışmalarında hız kesmiyor
    11. Göztepe erken S.O.S verdi
    12. Adana'da balıkçı teknesinde yangın: 3..
    13. Kızını GPS ile takip edip öldüren..
    14. Genç judocunun gözü yine zirvede
    15. Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi..
    16. Ehliyetine el konulan sürücü trafik..
    17. Çiğli’de ekolojik atölye
    18. Bodrum’da yıkımlar başladı
    19. Bu hainliktir! Odatv, anneye değil..
    20. Türk jandarması 23 ülkenin kolluk..
    21. Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik..
    22. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    23. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    24. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    25. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    26. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    27. Teknopark İstanbul genişliyor
    28. Doğa sararınca raylardaki "vaha"..
    29. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    30. Prostat kanseri testi nedir nasıl..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor