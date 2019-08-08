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Termal turizmde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde şifa dağıtan termal tesislerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Termal turizmde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde şifa dağıtan termal tesislerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.


Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden olan Kütahya’nın Emet ilçesinde, Karaderili Şirketler Grubu tarafından işletilen 250 yatak kapasiteli Emet Termal Otel’de doluluk oranları yaklaşan bayram dolayısıyla yüzde 93’e ulaştı. Emet Termal Otel, içerisinde barındırdığı dünyada sadece iki yerde bulunan yosunlu havuzu ile şifa dağıtıyor.


Otel Müdürü Ramazan Sezer, özellikle yaz aylarında çoğunlukla deniz ve sahillerin tercih edildiğini ancak son dönemlerde termale gelenlerin sayısında önemli artış yaşandığını söyledi. Sezer, ’’Kurban Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde doluluk oranımız yüzde 93 seviyesine kadar çıkmıştır. Önümüzdeki hafta inşallah yüzde yüz doluluk oranını yakalamış olacağız. Tesisimizde 5 çeşit termal kaynak suyu bulunmakta. Bunun yanı sıraAquaparkımız ve yarı olimpik yüzme havuzu ile misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Misafirlerimiz genellikle Afyon, İzmir, Manisa, Eskişehir, Bursa ve İstanbul’dan gelmektedir’’ dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
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