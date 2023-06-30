Termal kamera ile otoekspertiz! Bakın hangi kusurları tespit ediyor

Teknolojinin her alanda gelişmeye devam ettiği günümüzde elbette çağa ayak uydurması gerekenlerin başında sektöründe öncü firmalar yer alıyorlar. Oto Ekspertiz sektörünün mucidi Otorapor bizler için devrim niteliğinde bir yenilik ile göze çarpıyor.

Bildiğimiz üzere termal kameralar, ısı algılayıcı sensörler ve kızılötesi ışınlar sayesinde cisimlerin içi ve yapısı hakkında fikir sahibi olmamıza neden olan yardımcı aletlerdendir. Otorapor 'un bizlere sunduğu bu eşsiz ve sektörde bir ilk olan bu hizmetin içeriği nedir, araçlarda nasıl işleyecek?

Termal kamera ile otoekspertiz nedir?

Termal kamera ile oto ekspertiz, otomobillerin termal görüntüleme teknolojisi kullanılarak incelenmesidir. Bu yöntem, otomobilin iç ve dış bileşenlerindeki değişiklikleri termal kontrol ile tespit ederek arızaları veya potansiyel sorunları belirlemeyi amaçlar.

Hangi hasarları tespit edebilir?

Tespit sisteminde başlıca hasar tespit bölgeleri; Soğutma sistemi, Elektrik sistemi, Fren sistemi, Egzoz sistemi, Isıtma ve havalandırma sistemi olmak üzere aracın iç ve dış mekanik aksamlarını ve koltuk ısıtma, cam ısıtma, direksiyon ısıtma gibi iç makyajda yer alan noktaları detaylı bir şekilde incelemenize yardımcı olur..

Bize ne gibi yararları olacak?

En çok bizi ilgilendiren soruya gelecek olursak da Otorapor bu sorunun cevabını bizler için çoktan düşünmüş olmalı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Hızlı ve etkili değerlendirme; Geleneksel yöntemlerle tespit etmesi zor veya zaman alıcı olan sorunları termal kamera daha hızlı bir şekilde tespit edebilir.

- Gizli Sorunları Tespit Etme; Örneğin, motorun aşırı ısınması veya elektrik sistemindeki aşırı ısınma gibi sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir. Bu sayede, potansiyel sorunlar önceden belirlenebilir ve ileriye dönük maliyetli tamir işlemlerinin önüne geçilebilir.

- Görsel Destek Sağlama: Termal kamera, Oto Ekspertiz sürecinde görsel destek sağlar. Isı haritaları ve termal görüntüler, araç üzerindeki olası sorunları daha net gösterir ve değerlendirme yapmayı kolaylaştırır.

- Termal kamera ile oto ekspertiz hizmetinin bir diğer önemli avantajı, gizli hava kaçaklarının tespit edilebilmesidir. Özellikle klima sistemlerindeki kaçaklar, termal görüntüleme ile daha hızlı bir şekilde belirlenebilir. Böylece, araç sahipleri hava kaçaklarının neden olduğu verimlilik kaybını en aza indirgeyebilir ve gerektiğinde onarımlarını yapabilir..



Bunca ayrıntılı bakım seçeneği göz önünde bulundurulduğunda, termal kamera kontrollerinin oto ekspertiz sektörü ve müşterileri için oldukça önemli bir yeri olduğu rahatlıkla söylenebilir.