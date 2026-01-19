  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vatandaşlara açıklama bile yapmadılar! CHP’li İBB vatandaşları otobüssüz bıraktı Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı” Haseke’den Yüreği Yanık Annenin Haykırışı: ‘Katil Mazlum Abdi ile Görüşmeyin!’ Kabinenin gündemi yoğun Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında! Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler? İstanbul Valiliği duyurdu: İkinci bir emre kadar yasaklandı İran’da ortalığı karıştıracak görüntü günler sonra ortaya çıktı!Sokağa inenleri keklik gibi teker teker böyle vurmuşlar Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi? Ölümün kıyısından döndü! Sosyal medya bu kazayı konuşuyor
Yerel Termal drona yakalandılar! Sığınağa saklanan kaçak avcılara darbe!
Yerel

Termal drona yakalandılar! Sığınağa saklanan kaçak avcılara darbe!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Termal drona yakalandılar! Sığınağa saklanan kaçak avcılara darbe!

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde doğayı korumak için gece gündüz demeden çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avcılara yönelik nefes kesen bir operasyona imza attı. Zorlu arazi şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürülen denetimlerde teknoloji en üst seviyede kullanıldı. Ekiplerin termal kameralı dronlarla yaptığı hava taraması sırasında, ormanlık alanın derinliklerinde gizlenen bir grup kaçak avcı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Zorlu arazi ve hava şartlarında termal dron destekli yapılan taramada, Melen Çayı kenarında kaçak avcılar tarafından inşa edilen sığınak tespit edildi.

Dron kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, cihazı fark eden bir şüphelinin sığınağa girerek gizlenmeye çalıştığı, arazideki diğer kişilerin ise bölgeden kaçarak uzaklaştığı görüldü. Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak avcılıkta bekleme noktası olarak kullanıldığı belirlenen yapıyı yıkarak imha etti. Kimlik tespiti ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz arazi ve hava şartları gözetmeksizin aralıksız devam ediyor. Coğrafi şartların elverişsiz olduğu ve ulaşımı güç alanlarda, termal dron sistemlerimizle gece-gündüz kesintisiz tarama faaliyetlerimizi gerçekleştirerek yasa dışı avcılıkla mücadele ediyoruz. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir bir ekosistemin tesisi amacıyla, teknolojik imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi. 

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!
İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

Yerel

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!
İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Gündem

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Yerel

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23