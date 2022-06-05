  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Terlik fabrikasında yangın
Yerel

Terlik fabrikasında yangın

Gaziantep'teki bir terlik fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 09:35:00 -
Terlik fabrikasında yangın

Yangın, sabah saat 5.30 sıralarında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi üzerinde bulunan bir terlik fabrikasının çatı katındaki üretim ve depo alanında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çatı katının tamamına yayılırken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çatının tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yangın, 21 araç ve 30 personelle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan, işçilerin yoğun olarak çalıştığı üretim ve depo alanında çıkan yangının izin günü olan Pazar gününe denk gelmesinin büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay