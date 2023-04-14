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Dünya Terk edilmiş kamyonun kasasında 209 düzensiz göçmen bulundu
Dünya

Terk edilmiş kamyonun kasasında 209 düzensiz göçmen bulundu

Yeniakit Publisher
2023-04-14 07:54:00 -
Terk edilmiş kamyonun kasasında 209 düzensiz göçmen bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletinde terk edilmiş halde bir kamyonun kasasında 209 düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi.

Ulusal Göç Enstitüsünden (INM) yapılan açıklamada, eyalete bağlı Nuevo Teapa kentindeki Villahermosa-Coatzacoalcos otoyolunda, bir kamyonun kasasında çok sayıda göçmen tespit edildi.

Kamyon kasasından duyulan çığlık ve bağırışların ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 209 düzensiz göçmeni sağ kurtardı.

Bulunan göçmenlerin Guatemala, El Salvador, Ekvador ve Honduras uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu göçmenlerden 23'ü susuzluk ve oksijen eksikliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

ABD sınırını kaçak yollardan geçmek isterken yakalanan göçmen sayısının 2022'de 2,76 milyon kişi olduğu kaydedildi.
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Meksikalı yetkililerin verilerine göre, ülkede 8,76 milyon belgelenmemiş göçmenin yaşadığı düşünülüyor.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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