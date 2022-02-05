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Gündem Terim'e "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" demişti! O olayla ilgili flaş gelişme
Gündem

Terim'e "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" demişti! O olayla ilgili flaş gelişme

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medyadan kendisine ve babasına küfürlü paylaşımlarda bulunan Mehmet Y.'ye açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.’nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 19:15:00 -
Terim'e "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" demişti! O olayla ilgili flaş gelişme

 

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Y. adlı bir sosyal medya kullanıcısı Galatasaray'ın eki teknik direktörü Fatih Terim'e ağır hakaretlerde bulunmuştu. Aynı kişi, daha sonra da Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren mesajlar atmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Terim ailesi soluğu İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde aldı. Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açıldı. Mahkeme tazminat miktarını düşürüp Mehmet Y.'nin Fatih Terim'e 22 bin lira ödemesine hükmetti. Mehmet Y, Buse Terim'e sosyal medyadan "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diye mesaj atmıştı. 

 

 

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