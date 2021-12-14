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Spor Terim yok, puan yok!
Spor

Terim yok, puan yok!

Fatih Terim 6 maçlık cezası nedeniyle Sivas deplasmanında da takımını yönetemedi. Galatasaray'ın usta teknik direktörün olmadığı 34 maçtaki kaybı 47 puana ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:45:00 - 2021-12-14 11:46:04
Terim yok, puan yok!

Fatih Terim 6 maçlık cezası nedeniyle Sivas deplasmanında da takımını yönetemedi. Galatasaray'ın usta teknik direktörün olmadığı 34 maçtaki kaybı 47 puana ulaştı.

Yedek kulübesi cezasının uygulandığı son 11 yıllık dönem hesaba katıldığında Galatasaray, Fatih Terim'siz 34. maçına çıktı. Bundan önceki 33 maçta toplam 19 maçta 44 puanlık kayıp yaşayan sarı kırmızılılar bu hesaba 3 puan da ekletti.

Yani Terim'siz 34 maçta toplam 47 puan yitirildi. Fatih Terim'in 3 maçlık cezası daha var. Terim'siz geride kalan 34 maçta Galatasaray 14 galibiyet alırken, sahadan 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Terim kulübeye ancak ligin ikinci devresinde inebilecek. Terim, böylece kariyerinde 42 maçlık cezayı geride bırakmış olacak. Tecrübeli teknik adamın yokluğunda kulübede takımı Necati Ateş ile Selçuk İnan yönetti. İki genç teknik adam da galibiyetle tanışamadı.

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