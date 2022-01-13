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Spor Terim sonrası Galatasaray'ı bir kriz daha bekliyor
Spor

Terim sonrası Galatasaray'ı bir kriz daha bekliyor

Galatasaray, Fatih Terim krizini yolları ayırarak çözerken, yönetim yine büyük bir sorunla karşı karşıya. Aylardır ödenmeyen futbolcu alacakları için kaynak aranıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 09:47:00 -
Terim sonrası Galatasaray'ı bir kriz daha bekliyor

Teknik direktör Fatih Terim'le bir süredir devam eden kriz sürecini, yolları ayırarak çözen Galatasaray Yönetimi'nin önünde kritik bir sınav daha var.

Sarı-Kırmızılılar, bir süredir ertelenen futbolcu alacaklarını, yeni hoca Domenec Torrent'in Florya'da sorun yaşamaması adına çözmeye çalışıyor. Ciddi bir kaynak arayışına giren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sponsorlarla görüşerek geçici bir formül bulmak istiyor.

Ancak bundan sonraki süreç de kolay görünmüyor. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği, ilk taksitin Mayıs ayında ödenmesi gerekiyor ve bunun için bulunması gereken para 250 milyon Lira.

'Seçim yok' dedi ama...

Elmas ve kurmaylarının, bu krizi de en az hasarla atlatabilmek adına kolları sıvadığı öğrenildi. Başkan her ne kadar son basın toplantısında gündemlerinde seçim maddesi olmadığını vurgulasa da camianın ileri gelenleri Mayıs ayında olağanüstü kongrenin kaçınılmaz olacağı yönünde görüş belirtiyor.

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