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Spor Terim ailesi acı haberle sarsıldı
Spor

Terim ailesi acı haberle sarsıldı

Fatih Terim'in hamile olan kızı Merve Terim Çetin çocuğunu düşürdü. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 19:55:00 -
Terim ailesi acı haberle sarsıldı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in hamile olan kızı Merve Terim Çetin'in çocuğu hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan üzücü haberi veren Çetin, "Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var" ifadelerini kullandı.

Merve Terim Çetin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı. Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Güzel günlerde buluşmak dileğiyle seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..."

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