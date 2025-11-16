Tereyağını buzdolabında saklayanlar dikkat! Uzmanlardan şaşırtan çağrı

Mutfakların vazgeçilmez lezzeti tereyağını siz de her zaman olduğu gibi buzdolabında mı saklıyorsunuz? Gıda ve atık yönetimi uzmanları, bu yaygın alışkanlık hakkında çarpıcı uyarılar yaparak herkesin merakını artıran yeni bir bilgiyi paylaşıyor: Tereyağı, doğru koşullarda oda sıcaklığında iki haftayı aşkın süre tazeliğini koruyabiliyor.

Wheeldon Brothers bünyesindeki uzmanlara göre, kapalı bir tereyağı kabında tutulan tuzlu tereyağı, sanıldığı kadar hassas değil. Pek çok kişi yumuşadığı için bozulduğunu düşünüp çöpe atsa da uzmanlar, “Tuzlu tereyağı, düşük nemi ve minimal protein–karbonhidrat içeriği sayesinde bakteri ve küf için cazip bir ortam oluşturmaz” diyerek gereksiz israfın önüne geçilebileceğini vurguluyor.

Güneş Alan Yerlere Koymayın, Kağıt Ambalajda Bırakmayın

Uzmanlar, tereyağını yalnızca orijinal kağıt ambalajında bekletmenin bakteri üremesine yol açabileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle mutlaka kapaklı bir tereyağı kabında saklanması öneriliyor. Tezgâhta tutarken güneş gören noktalar veya fırın yakınları da kesinlikle tercih edilmemeli.

Buzdolabında Saklamanın Görünmeyen Zararı

Her ne kadar çoğu kişi tereyağını buzdolabında daha güvenli bulsa da, bu yöntem bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Tereyağı buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusunu kolayca çekiyor, sertleştiği için sürümü zorlaşıyor ve bu da hem fazla kesime hem de gereksiz tüketime sebep olabiliyor. Ayrıca soğukta dokusu bozulup kristalleşme görülebiliyor.

Basit Bir Değişiklikle İsrafı Azaltın

Soğuk ortamda saklamayı tercih edenler için tuzlu tereyağı buzdolabında 1–2 ay, derin dondurucuda ise 9 aya kadar dayanabiliyor. Ancak uzmanlar, mutfakta yapılacak küçük dokunuşların hem yemek hazırlamayı kolaylaştırdığını hem de gıda kaybını ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor:

“Tereyağını doğru saklama yöntemiyle hem israfı önleyebilir hem de mutfak rutininizi çok daha pratik hale getirebilirsiniz.”