Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

“İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz? At arabası ile Ferrari’yi yan yana koymak olur mu?”

Sözlerine devam eden vatandaş, benzetmeleri ardı ardına sıraladı:

“İmamoğlu ile Erdoğan’ı kıyaslamak;

Teneke ile Kaşıkçı Elması’nı kıyaslamaya benzer.

Sürmenespor ile Barcelona’yı kıyaslamaya benzer.

Bir derenin debisiyle okyanusun dalgasını ölçmek gibi bir şeydir bu.”

Vatandaşın bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı. Kimileri tebessüm etti, kimileri “haklılık payı yüksek” yorumlarında bulundu.

“Erdoğan dünya çapında söz sahibi, masaya yumruk vurduğunda dünya titriyor” diyen vatandaş, İmamoğlu için ise, “orman yangınında tatilden dönmekte zorlanan birinin, küresel liderlerle kıyaslanması abesle iştigal” ifadelerini kullandı.

“Millet ferasetiyle konuşuyor; biri devlet aklının, dirayetinin ve liderliğinin sembolü, diğeri ise CHP’nin vitrin mankeni… Aradaki farkı görmek için uzman olmaya gerek yok.”

Kısa bir sokak röportajı, bir kez daha milletin gönlündeki liderlik terazisinin kimi ağır bastığını açıkça ortaya koydu.