12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
Sultanbeyli'de 12 yaşındakiş çocuk elektrikli skooter kullanırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti!
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde feci kaza...
N.Ç. yönetimindeki otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan Mesna Yiğit Emirkulu'ya çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.