  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
Yerel

12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Sultanbeyli'de 12 yaşındakiş çocuk elektrikli skooter kullanırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti!

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde feci kaza...

N.Ç. yönetimindeki otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan Mesna Yiğit Emirkulu'ya çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza
Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza

Gündem

Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı
Dünya

Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları, CHP'nin yüzkarası kabul edilen bu olayın vahametini gözler önüne serdi. İddianame..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23