Şer odaklarında iddianame paniği

Buğra Kardan İstanbul

Mega şehir İstanbul’u ahtapot misali 8 koldan sömüren eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüzlüklerini ortaya koyan 3 bin 900 sayfalık iddianame, Türkiye karşıtı iç ve dış mahfilleri fena ürküttü. Tek tek delillendirilen rüşvet skandallarına kör kalan İngiliz BBC ve Financial Times’ın, Fransız Euronews’in, Amerikan New York Times’ın, Alman Der Spiegel’in ‘siyasi kurgu’ olarak karaladığı iddianameyi, CHP yönetimi de kötüleme gayretine girdi.

Kukla Genel Başkan Özgür Özel’in yardımcılarından Gül Çiftci, “Kumpas” yaygarası kopardı. Çiftci, “Karşımızda CHP’yi hedefe koyan bir iddianame var” diyerek, Özel’in papağanı olduğunu ortaya koydu. 142 eyleme yer verilen ve bavul bavul kara paraların, rüşvet itiraflarının, hileli ihalelerin görüntülerini yahut belgelerini içeren iddianame için tıpkı İmamoğlu’nun talimat aldığı ecnebiler gibi “Siyasi kurgu” yaftası vurma cüretinde bulunan Çiftci’ye öfke yağdı. Hukukçular, tarihin en büyük vurgun ağının görünür hâle gelmesinin iç ve dış mihrakları telaşlandırdığını aktardılar. Yabancı medya organlarının, fondaş kalemlerin, Özgür Özel ve arkadaşlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kaleme aldığı iddianameyi kötüleme yarışına girmesinin bu paniğin ürünü olduğunu anlattılar. “Emperyalistlerin ve CHP’lilerin yargıya yönelik iftiraları, karalama kampanyaları, tarihi yolsuzluk soruşturmasını sulandırma girişimleri nafile. Mızrağın çuvala sığmadığı, İmamoğlu’nun skandallarını örtme imkânı kalmadığı açık” ifadesini kullandılar.

“KORKU DAĞLARI SARMIŞ”

Akit’e konuşan Avukat Harun Akdere, şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturmasını takiben yazılan iddianame kuvvetli. İddianamenin maddi delillere dayandığı belli. Örneğin banka dekontlarını, MASAK raporlarını, tapu kayıtlarını inkâr etmek mümkün değil. Deliller, hem tanık hem itirafçı beyanlarını teyit ediyor. İddianameyle iktidarı elde etmek için devreye alınan bir fonda vurgunlarla para biriktirme durumu açığa çıkıyor. CHP’nin, ona içeriden ve dışarıdan yön verenlerin planları yerle bir oluyor. Giderek büyüyen paniğin temelinde bu var. Özgür Özel’in ve Gül Çiftci’nin CHP’nin hedefe konduğundan yakınıp durduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Demek ki Özel ve Çiftci, İmamoğlu projesinin nereye varacağından haberdar. Demek ki Özel ve ekibi, CHP’nin suç odağı hâline geldiğinin farkında. Tabii ne olacağı bilinmez. Yargı makamları, gerekli araştırmaları yapar ve karar verir. Ancak Özel ve ekibi gibi yabancılarda da tedirginliğin olması manidardır. Bu tedirginliğin ardında muhtemelen İmamoğlu projesinin patlaması var. Gelinen aşamada 3 bin 900 sayfadan, 142 eylemden teşekkül eden iddianame dolu. Bir kere bu iddianamede ifadeler, delillere dayanıyor. O nedenle yabancılar ve CHP’liler boşa kürek çekmesinler. İddianameyi sulandırmayla uğraşmayı, tahkikat ve dava için ‘Siyasi kurgu’ demeyi bıraksınlar. Tartışmaya gerek yok. Video ve ses kayıtları da fotoğraflar da itiraflar da usulsüzlükleri deşifre ediyor. Zaten yargılama etabında her şey daha iyi anlaşılacak. Özel ve ekibinin tavrını anlamak güç değil. Çünkü Özel, İmamoğlu’nun Genel Başkan koltuğuna oturttuğu biri. Özel’in yardımcılarının bir bölümünün de İmamoğlu’ndan yararlandığı, onu bir yerlere taşımak için didindiği muhakkak. Zannediyorum, o nedenle Özel ve ekibini ‘Konu bize intikal eder mi’ korkusu sardı.”

Kaynak: Yeniakit