30 gün sarımsak yemek! Güçlendirmeye yönelik trendi: yalnızca herkese uygun olmayabilir! Hafife almayın, tepki geldi

Sarımsak, allicin adı verilen doğal bileşeni nedeniyle antimikrobiyal özellik gösterir. Yani bakterilere, bazı mantarlara ve virüslere karşı destekleyici etkileri olabilir. Aynı zamanda potasyum, C vitamini, manganez gibi mineraller ve antioksidan bileşikler içerdiği için bağışıklık sisteminin genel işleyişine katkıda bulunabilir. Uzmanından tepki geldi! Uzm. Dr. Füsun Topçugil: “Bir besin faydalı olabilir ama bu, hastalığı tedavi edeceği anlamına gelmez. Sağlık bilimsel kanıtlarla yönetilir, trendlerle değil.” Kardiyovasküler Sağlık ve Sarımsak İlişkisi Sarımsağın kronik hastalık yönetimi, özellikle de kalp ve damar sağlığı üzerindeki kanıtlanmış rolüne odaklanıyor. Uzm. Dr. Füsun Topçugil, “Sarımsağın tansiyon ve kolesterol üzerindeki etkileri önemlidir. İçerdiği S-Alil Sistein (SAC) gibi bileşikler, damar çeperlerindeki düz kasları gevşeterek vazodilatasyona (damar genişlemesine) yardımcı olabilir. Bu durum, özellikle hafif yüksek tansiyonu olan kişilerde tansiyonu düşürmeye katkıda bulunabilir. Kan lipit seviyelerini düzenleyerek LDL (kötü) kolesterolün oksidasyonunu azaltır; bu da damar tıkanıklığı riskini düşürmede bilimsel bir dayanaktır.” Fazla Sarımsak Tüketimi Mideyi Tahriş Edebiliyor Başlıca göz ardı edilen risk, sarımsağın çiğ halde tüketildiğinde mide asidini artırıcı özellik göstermesidir. Reflü, gastrit veya ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerde ağrı, yanma, ekşime ve şişkinlik gibi şikâyetleri artırabilir. Bazı hastalarda ise sarımsak tüketimi, mide mukozasında tahrişe hatta inflamasyona yol açabilir. Çiğ sarımsak mide asidini artırır ve hassasiyeti olan kişilerde reflü atağını tetikleyebilir. Bu, doğal olduğu için zararsızdır demek değildir. Cilde Doğrudan Uygulandığında Yanık ve Tahriş Riski Oluşturur Trend videolarda sarımsak cilde sürülerek akne ve lekeleri yok ettiği söyleniyor. Fakat sarımsağın içeriğinde bulunan kükürt bileşenleri deride kimyasal yanığa sebep olabilir. Sarımsağın cilde sürülmesi kimyasal yanıklara neden olabilir. Alanında uzman bir hekime danışmadan uygulanan güzellik trendleri, kalıcı cilt hasarına yol açabilir. Kan Sulandırıcı Etki ve İlaç Etkileşimi Önemli Bir Risk Sarımsağın kan sulandırıcı etkisi vardır. Bu durum bazı kişiler için faydalı gibi görünse de, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlarda risk oluşturur. Sarımsağın aşırı tüketilmesi, ilaçlarla etkileşime girerek kanama riskini artırabilir. Uzm. Dr. Füsun Topçugil: “Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin sarımsağı fazla tüketmesi tehlikeli olabilir. Bu durum sadece beslenme değil, bir risktir.” Sarımsak Tüketimi İçin Uzman Tavsiyesi Alınmalıdır Sarımsağın faydalarından risksiz bir şekilde yararlanmanın yolunun ölçülü ve süreklilik içeren bir tüketimden geçtiğini belirten Uzm. Dr. Topçugil, optimal doza ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Uzm. Dr. Füsun Topçugil, “Ortalama bir yetişkin için, günlük beslenme düzenine eklenen bir ila iki diş (yaklaşık 3-6 gram) çiğ veya hafifçe pişirilmiş sarımsak, faydalı etkileri sağlamak için yeterlidir. Önemli olan, sarımsağı 30 günde bir anda tüketip bırakmak yerine, dengeli Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme modelleri içinde düzenli bir bileşen haline getirmektir. Besinler, ilaç değildir; destekleyicidir.”