30 gün sarımsak yemek! Güçlendirmeye yönelik trendi: yalnızca herkese uygun olmayabilir! Hafife almayın, tepki geldi

30 gün sarımsak yemek! Güçlendirmeye yönelik trendi: yalnızca herkese uygun olmayabilir! Hafife almayın, tepki geldi

Sosyal medya platformlarında yayılan “30 gün boyunca düzenli sarımsak tüketimi” trendine tepki geldi. Güçlendirme ve detoks etkileri vaadiyle zorluk yaşayan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Ancak yalnızca söz konusu güçlendirmeye yönelik sağlık trendlerinin bilinçsizce uygulanmasına bir açıklama yaparak bu tutumun ciddi riskler barındırdığı duyurdu.

Sosyal medya platformlarında yayılan “30 gün boyunca düzenli sarımsak tüketimi” trendi, bağışıklık sistemini güçlendirme ve detoks etkileri vaadiyle büyük bir ilgi görüyor. Ancak sağlık trendlerinin bilinçsizce uygulanması, uzmanlar tarafından ciddi riskler barındırdığı gerekçesiyle ele alınıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Topçugil, sarımsağın sağlık açısından fayda ve zararlarını açıklayarak, bu trendin potansiyel faydaları ile birlikte risklerini detaylı bir şekilde değerlendiriyor. Bu tutumun hafife alınmamasını vurguluyor.

Sarımsak, allicin adı verilen doğal bileşeni nedeniyle antimikrobiyal özellik gösterir. Yani bakterilere, bazı mantarlara ve virüslere karşı destekleyici etkileri olabilir. Aynı zamanda potasyum, C vitamini, manganez gibi mineraller ve antioksidan bileşikler içerdiği için bağışıklık sisteminin genel işleyişine katkıda bulunabilir. Uzmanından tepki geldi! Uzm. Dr. Füsun Topçugil: “Bir besin faydalı olabilir ama bu, hastalığı tedavi edeceği anlamına gelmez. Sağlık bilimsel kanıtlarla yönetilir, trendlerle değil.” Kardiyovasküler Sağlık ve Sarımsak İlişkisi Sarımsağın kronik hastalık yönetimi, özellikle de kalp ve damar sağlığı üzerindeki kanıtlanmış rolüne odaklanıyor. Uzm. Dr. Füsun Topçugil, “Sarımsağın tansiyon ve kolesterol üzerindeki etkileri önemlidir. İçerdiği S-Alil Sistein (SAC) gibi bileşikler, damar çeperlerindeki düz kasları gevşeterek vazodilatasyona (damar genişlemesine) yardımcı olabilir. Bu durum, özellikle hafif yüksek tansiyonu olan kişilerde tansiyonu düşürmeye katkıda bulunabilir. Kan lipit seviyelerini düzenleyerek LDL (kötü) kolesterolün oksidasyonunu azaltır; bu da damar tıkanıklığı riskini düşürmede bilimsel bir dayanaktır.” Fazla Sarımsak Tüketimi Mideyi Tahriş Edebiliyor Başlıca göz ardı edilen risk, sarımsağın çiğ halde tüketildiğinde mide asidini artırıcı özellik göstermesidir. Reflü, gastrit veya ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerde ağrı, yanma, ekşime ve şişkinlik gibi şikâyetleri artırabilir. Bazı hastalarda ise sarımsak tüketimi, mide mukozasında tahrişe hatta inflamasyona yol açabilir. Çiğ sarımsak mide asidini artırır ve hassasiyeti olan kişilerde reflü atağını tetikleyebilir. Bu, doğal olduğu için zararsızdır demek değildir. Cilde Doğrudan Uygulandığında Yanık ve Tahriş Riski Oluşturur Trend videolarda sarımsak cilde sürülerek akne ve lekeleri yok ettiği söyleniyor. Fakat sarımsağın içeriğinde bulunan kükürt bileşenleri deride kimyasal yanığa sebep olabilir. Sarımsağın cilde sürülmesi kimyasal yanıklara neden olabilir. Alanında uzman bir hekime danışmadan uygulanan güzellik trendleri, kalıcı cilt hasarına yol açabilir. Kan Sulandırıcı Etki ve İlaç Etkileşimi Önemli Bir Risk Sarımsağın kan sulandırıcı etkisi vardır. Bu durum bazı kişiler için faydalı gibi görünse de, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlarda risk oluşturur. Sarımsağın aşırı tüketilmesi, ilaçlarla etkileşime girerek kanama riskini artırabilir. Uzm. Dr. Füsun Topçugil: “Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin sarımsağı fazla tüketmesi tehlikeli olabilir. Bu durum sadece beslenme değil, bir risktir.” Sarımsak Tüketimi İçin Uzman Tavsiyesi Alınmalıdır Sarımsağın faydalarından risksiz bir şekilde yararlanmanın yolunun ölçülü ve süreklilik içeren bir tüketimden geçtiğini belirten Uzm. Dr. Topçugil, optimal doza ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Uzm. Dr. Füsun Topçugil, “Ortalama bir yetişkin için, günlük beslenme düzenine eklenen bir ila iki diş (yaklaşık 3-6 gram) çiğ veya hafifçe pişirilmiş sarımsak, faydalı etkileri sağlamak için yeterlidir. Önemli olan, sarımsağı 30 günde bir anda tüketip bırakmak yerine, dengeli Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme modelleri içinde düzenli bir bileşen haline getirmektir. Besinler, ilaç değildir; destekleyicidir.”

Bağışıklık Sistemi Tek Bir Besine Bağlı Değildir Bağışıklık sistemi; beslenme düzeni, uyku kalitesi, stres yönetimi ve fiziksel aktivitenin bir bütünüdür. Sarımsak faydalı bir besin olsa da, tek başına bağışıklık destekleyici bir çözüm olarak görülmemelidir. Sağlık bir bütündür. Tek bir besinden mucize beklemek hem yanıltıcı hem de risklidir. “Sağlıklı kalmak, bir ’30 günlük sprint’ değil, hayat boyu süren bir maratondur. Sosyal medya trendlerinin cazibesine kapılmak yerine, kanıta dayalı tıbbın rehberliğinde hareket etmek zorundayız. Şifanın tek bir besinde olduğunu düşünmek yerine, bütüncül bir yaklaşımla beslenmenizi, aktivitenizi ve kronik durumlarınızı uzman hekim kontrolünde tutun. Unutmayın, en değerli trend, bilinçli sağlık tercihleridir.”

