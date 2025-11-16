  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Gece kulüplerine operasyon: 11 gözaltı! “Baltuzağı” ile böyle dolandırmışlar

İzmir'de facia! 30 kedisiyle birlikte can verdi!

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Gündem Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!
Gündem

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılması üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Öztürkler, bayrağa yönelik bu provokasyonun hafife alınamayacağını belirtti.

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünün, Lefkoşa Lokmacı Sınır Kapısı’nda Rum gençlerin gerçekleştirdiği organize ve kışkırtıcı bir eylemle gölgelenmeye çalışıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yunan bayraklarıyla yürüyen, Türkiye dışarı ve Türk askeri dışarı sloganları atan bu grup, barıştan değil, nefretten beslenen bir zihniyetin güncel tezahürüdür."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 3. büyük siyasi güç olarak faaliyet gösteren aşırı sağcı ELAM Cephesi'nin, EOKA'nın mirası üzerinden kilisenin de desteğyle Türk askerine ve Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca bir tutum içerisinde olduğunu belirten Öztürkler, şunları aktardı:

"Beşparmak Dağları’ndan yükselen bağımsızlık ışığımız, Rum Başkanlık Sarayı’na da en fanatik Rum’un evine de süzülmektedir. Bu ışık, Kıbrıs Türk halkının iradesinin, özgürlüğünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğinin simgesidir.

Bayrağımıza kinle yaklaşanlar bilmelidir ki karşılarında sadece bir sembolü değil, bir halkın onurunu, tarihini ve geleceğini bulur. Bu tür provokasyonları münferit bir olay olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Gelişmeler tarafımızdan dikkatle takip edilmekte olup, gereken her platformda en güçlü şekilde karşılık bulacaktır."

Öztürkler, Rumların Metehan Kapısı’ndan geçerken selamladıkları, Cumhuriyet Meclisi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinde dalgalanan bayrakların (Türkiye ve KKTC) bu topraklarda var olan devletin en somut gerçeği olduğunu vurgulayarak, "Bayrağımıza uzanan eller, bunun ne anlama geldiğini tarihsel hafızamızdan öğrenmelidir. Geçmişte bu milletin kutsallarına uzanan ellerin karşılaşacağı kararlılığın en açık göstergeleri örneklerle sabittir." ifadelerini kullandı.

GKRY'deki aşırı sağcı gruplar, dün birçok bölgede KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı protesto etmek için bayrak yakma eylemi gerçekleştirerek, Türkiye ve KKTC aleyhine sloganlar atmış ve Enosis çağrısında bulunmuşlardı.

Hacıbektaş Huzurevi provokasyonu çökertildi! DMM'den muhalif sitelere sert uyarı!
Hacıbektaş Huzurevi provokasyonu çökertildi! DMM'den muhalif sitelere sert uyarı!

Gündem

Hacıbektaş Huzurevi provokasyonu çökertildi! DMM'den muhalif sitelere sert uyarı!

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu
CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

Gündem

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Gündem

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

KKTC'deki Rum hayranları, Türkiye düşmanları, uyanacak mısınız
Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?
Aktüel

Uludağ yanardağ mı, patlarsa İstanbul yok olur mu?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “Uludağ aslında sönmüş bir yanardağ” ve “patlarsa İstanbul yok olur” iddiaları hızla yayıldı. Kısa süred..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Gündem

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

Yeni Akit Gazetesi yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23