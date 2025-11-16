  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı skandalı, İddialar...

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...

Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...

Greene’den çarpıcı iddia! Trump’a eleştiri sonrası güvenlik uyarıları aldı

Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”

Rusya'dan şok cevap: Türkiye gelişmesini duyurdu! Tamı tamına 7,8 milyon yaptı, talep var

Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi
Gündem İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi
Gündem

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İSKİ’den yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar sırasında, bu hatlardan su alan bölgelerde kısa süreli renk değişimi yaşandığı belirtildi. Söz konusu bulanıklığın geçici olduğu vurgulanırken, insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı ifade edildi.

CHP'li İBB'nin iştiraklerinden İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yolsuzluk iddianamesine karşı "Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede
Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

Siyaset

Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!
CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Gündem

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu
AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Gündem

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Asrın vurguncusu, soyguncusu, hırsızoğlu hırsız Ekrem İmansızoğlu'nun yerine aynı partiden birinin o makamda olması çok büyük bir risk, onun için bir şekilde İstanbul'un bu CHP'den kurtarılması şarttır.
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"
Gündem

AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, CHP'li bir milletvekili..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23