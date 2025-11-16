İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi
İSKİ’den yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar sırasında, bu hatlardan su alan bölgelerde kısa süreli renk değişimi yaşandığı belirtildi. Söz konusu bulanıklığın geçici olduğu vurgulanırken, insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı ifade edildi.
CHP'li İBB'nin iştiraklerinden İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.