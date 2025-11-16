Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Yarkadaş'tan Sert Tepki: "Bunlar İzah Edilebilecek İşler Değil!"

Program sunucusu Gürkan Hacır’ın "Bunlar izah edilebilecek işler değil!" sözlerine katılan Barış Yarkadaş, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Yarkadaş, "22 yaşında bir çocuğun (Furkan Remzi Ceylan) 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil" diyerek, bu ihale işleminin şeffaflıktan uzak olduğunu ve sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Yarkadaş'ın iddiaları, kamu ihalelerindeki şüpheli durumları ve genç yaşta ulaşılan fahiş meblağlı sözleşmeleri bir kez daha tartışmaya açtı. Gazeteci, bu tür büyük ihalelerin arkasında, söz konusu genç yaşta kişinin yetkinliğini aşan farklı güç odaklarının olabileceği sinyalini verdi.

Barış Yarkadaş'ın gündeme taşıdığı bu iddia, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor. Gözler, ilgili kurumların ve 22 yaşındaki gence bu ihaleyi veren İBB'nin üzerine çevrildi.