  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin Gazze’yi ikiye bölme planı sızdırıldı: “Kırmızı bölge enkaz olarak bırakılacak”

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Savunma sanayiinde Afrika Türkiye'den çok memnun: Birçok ülkeden Türkiye'ye talep devam ediyor!

İsrail’den flaş talep! Suudi Arabistan’a F-35 satışına normalleşme şartı

Trump, Bill Clinton'u soruşturun: Cinsel saldırı skandalı, İddialar...

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Humus’ta vahşi saldırı! Oyun salonu kana bulandı

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntı sonrası Ahmet Ercan İstanbul depremi icin 2 ilçeyi uyardı...

Başkan Erdoğan'dan Erzincan Başbağlar Köyü için anlamlı talimat! Tüm köy halkından büyük teşekkür...
Gündem Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."
Gündem

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Barış Yarkadaş, Taksim Meydanı programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekti. Yarkadaş, 22 yaşında bir gence verilen devasa bir ihale bedelinin "izah edilemeyecek işler" olduğunu belirterek, bu durumun ardındaki şüphelere dikkat çekti.

Yarkadaş'tan Sert Tepki: "Bunlar İzah Edilebilecek İşler Değil!"

Program sunucusu Gürkan Hacır’ın "Bunlar izah edilebilecek işler değil!" sözlerine katılan Barış Yarkadaş, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Yarkadaş, "22 yaşında bir çocuğun (Furkan Remzi Ceylan) 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil" diyerek, bu ihale işleminin şeffaflıktan uzak olduğunu ve sorgulanması gerektiğini vurguladı.

 

Yarkadaş'ın iddiaları, kamu ihalelerindeki şüpheli durumları ve genç yaşta ulaşılan fahiş meblağlı sözleşmeleri bir kez daha tartışmaya açtı. Gazeteci, bu tür büyük ihalelerin arkasında, söz konusu genç yaşta kişinin yetkinliğini aşan farklı güç odaklarının olabileceği sinyalini verdi.

Barış Yarkadaş'ın gündeme taşıdığı bu iddia, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor. Gözler, ilgili kurumların ve 22 yaşındaki gence bu ihaleyi veren İBB'nin üzerine çevrildi.

İBB’den yediğin paralar gün gelir seni tırmalar! Fondaş Ruşen Çakır kıvranmaya başladı!
İBB’den yediğin paralar gün gelir seni tırmalar! Fondaş Ruşen Çakır kıvranmaya başladı!

Gündem

İBB’den yediğin paralar gün gelir seni tırmalar! Fondaş Ruşen Çakır kıvranmaya başladı!

Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!
Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!

Gündem

Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!

İBB şirketlerinde tablo vahim! BELTUR ve İSFALT için peş peşe alarm zilleri çalıyor!
İBB şirketlerinde tablo vahim! BELTUR ve İSFALT için peş peşe alarm zilleri çalıyor!

Gündem

İBB şirketlerinde tablo vahim! BELTUR ve İSFALT için peş peşe alarm zilleri çalıyor!

Yarkadaş, CHP’lilerin "delil yok" eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti
Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Gündem

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatansever

Ya RABBİ bizleri utanmazlarin şerrinden ve hilelerinden koru. Çünkü onların yapabilecekleri kötülüklerin sınırı yoktur.

Ersan

Baris yarkadas chp yinkac liraya sattin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi
Gündem

İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve kurduğu suç örgütü ile ..
Şam'da şiddetli patlama
Gündem

Şam'da şiddetli patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama meydana geldi.
Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi
Gündem

Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23