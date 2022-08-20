Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar! Akın akın geliyorlar

Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca turiste turizm çeşitliğiyle hitap eden Türkiye, dünyada marka destinasyon olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de turizm sektöründeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artış kaydedildiğini, ancak ziyaretçi sayılarındaki artış oranlarını değerlendirirken geçen yılın ilk yarısında salgın nedeniyle uluslararası turizm hareketliliğinin son derece sınırlı kaldığı gerçeğinin ve artış oranlarının da bu çerçevede yüksek çıktığının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu tarihi, doğal, kültürel değerleri ile turizm açısından çok özel bir ülke olduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu zenginliklerin yanı sıra misafirperverlik kültürü ve hizmet kalitesi ile de Türkiye'nin öne çıktığını dile getirdi.

Bağlıkaya, tüm bunların yanında turizm sektörünün uzun yıllara dayanan özverili çalışmaları neticesinde Türkiye'nin dünyada önemli bir marka destinasyon haline geldiğini vurgulayarak, BM Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan verilere göre, ziyaretçi sayısı bakımından gerçekleştirilen sıralamalarda Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana dünya turizminde ilk 6 ülke arasında yer aldığını, aynı başarının turizm gelirleri alanında da sergilenmesi gerektiğini anlattı.

Bağlıkaya, bu yılın ilk yarısında en çok ziyaretçinin Almanya'dan geldiğini, Almanya'yı Rusya, İngiltere, Bulgaristan ve İran'ın izlediğini belirterek, Türkiye'nin deniz-kum-güneş turizmi yanında kültür, sağlık, MICE, gastronomi, kruvaziyer, yat, spor, kış, doğa ve macera turizmi gibi birçok farklı turizm segmentinde ürün sunabilen bir ülke olduğunu, bu zengin ürün çeşitliliğinin farklı turizm segmentlerinden gelen talepleri karşılamaya olanak sağladığını anlattı.

Ülke bazlı olarak yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği turlar ve destinasyonların farklılık gösterdiğine işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Uzak Doğu ve Amerika Kıtası ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ederken, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Pamukkale, Kapadokya ilgi gösterdikleri destinasyonlar arasında bulunuyor. Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi deniz-kum-güneş turizmi ile öne çıkan destinasyonlarımıza ilgi göstermenin yanı sıra kültür turları kapsamında İstanbul'u da keşfetmeyi tercih ediyorlar. Orta Doğu pazarından gelen konuklarımız İstanbul'un yanında Yalova, Bursa, Trabzon, Rize gibi şehirlerimizde doğa turlarına katılım gösteriyorlar. İran'dan gelen ziyaretçilerimizin ise İstanbul, Konya ve Van gibi destinasyonlara ilgisi bulunuyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 için açıkladığı 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefine ilişkin soru üzerine Bağlıkaya, salgın nedeniyle iki yıl boyunca dünya genelinde yaşanan seyahat kısıtlamalarının insanların tatile olan özlemini ciddi biçimde artırmış durumda olduğunu belirterek, "Bu nedenle uluslararası turizm hareketlerinde ciddi bir toparlanmaya şahitlik ediyoruz. Ülkemiz açısından önemli olan küresel ölçekte yaşanan bu toparlanmadan daha çok pay almak olacak. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan hedeflere ulaşmak için sektör olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm gelirlerini artırmak için öncelikle hedef odaklı bir tanıtım stratejisi oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, TÜİK verilerine göre, Türkiye'ye gelen çok yüksek ve yüksek gelir grubundan ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler içerisindeki payının son yıllarda gerilediğini, düşük ve çok düşük gelir seviyesindeki ziyaretçi sayısının ise yükseldiğini aktardı.