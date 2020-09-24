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Eğitim Tercih robotu
Eğitim

Tercih robotu

Tercih robotu nedir? Tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK ATLAS tercih robotu nasıl açılır? Tercih robotu hakkında merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2020-09-24 00:11:00 -
Tercih robotu

Tercih robotu öğrencilerin sınav sonrası tercih sürecinde yardımcı olan pratik bir uygulamadır. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ve Yükseköğretim Kurumlarına giriş sınavı olan YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, tercihlere başlıyor. Hatasız şekilde tercih yapmak ve tam olarak istediği üniversite bölümünde okumak isteyen Üniversite adaylarının yardımına bu noktada YÖK ATLAS tercih robotu yetişiyor.

Tercih robotu ne işe yarar?

Adaylar tercih robotu sayesinde bir önceki yılın üniversite bölümlerinin tabana puanlarını öğrenebiliyor.

Tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS tercih sihirbazına yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. YÖK ATLAS tercih robotu ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan, başarı sırası ve taban-tavan puanlarına yer veriyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK Atlas tercih robotu aracılığı ile; 4 yılın taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne erişim sağlanıyor. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.phpadresinden Öncelikle Lisans veya Önlisans seçimi yapın.

Ardından Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık gibi ''Puan Türü” seçin. Tercih robotundan istediğiniz kriterlere sahip Üniversite ve bölümünün YOP kodu, bulunduğu şehri, bursluluk durumu, öğretim türü, kontenjanı, doluluk oranı, yerleşen kişi sayısı ve taban puanı gibi tüm bilgiler sıralanacaktır.

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