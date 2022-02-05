Tercih edilen kahve, kolesterolü olanların kurtarıcısı! Yeşil kahve nedir, faydaları nelerdir?

Son dönemde tüketimi artan yeşil kahve, kolesterol türk kahvesi adıyla anılıyor. Özellikle kolesterolü olanlar tarafından yeşil çay sıkça tercih ediliyor. Yeşil kahve kilo vermek amaçlı sık tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca yüksek kolesterolü olanların da tercih sebebi.

Yeşil kahve nedir?

Yeşil kahve, kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının Coffea cinsinden 5 metreye kadar büyüyebilen bir ağaçtır. Normal kahve gibi kavrulma işleminden geçmediği için, faydalı etkilerini kaybetmemiştir. ... Yeşil kahve diğer kahveler gibi işlem görmediği için, klorojenik asit yönünden zengindir.

Yeşil kahve hapları yerine yeşil çayıda deneyebilirsiniz. Çünkü yeşil kahve hapı kullananların yorumları yeşil çay tüketmekten yana. Hem doğal hem ekonomik.

Yeşil kahve nasıl yapılır?

Yeşil kahvenin hazırlanışı ise oldukça pratik ve kolaydır. Yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı kahve cezveye konulduktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su üzerine eklenir ve 4 dakika demlenmeye bırakılır. Sıcak olarak servis yapılır. Tavsiye edilen tüketim miktarı günde 2 fincandır.

Yeşil kahve aç mı tok mu içilir?

Peki, yeşil kahve nasıl içilir aç mı tok mu? Yeşil kahve aç karnına tüketildiğinde iştahı kesici etki yaratır. Bu yüzden kilo vermek isteyenlerin yeşil kahveyi aç karnına kahvaltıdan ve öğle yemeğinden önce tüketmeleri önerilir.

Tercih edilen kahve kolesterolü olanların kurtarıcısı

Kilo verme amaçlı tüketilen ürünlerin içinde oldukça popüler olan yeşil kahve, yüksek kolesterolü olanların da tercih sebebi. Antioksidan bakımından zengin olan yeşil kahve, düzenli olarak tüketildiğinde iyi huylu kolesterolü yükseltip, kötü huylu kolesterolü düşürücü etkisini göstermesiyle biliniyor. Normal Türk kahvesine göre kavrulmadan yapılan yeşil kahve, yine sıcak olarak tüketiliyor. Yeşil kahvenin kilogramını 200 TL'ye sattıklarını söyleyen Eskişehirli baharatçılar, fiyatının kavrulmuş Türk kahvesiyle aynı olduğunu aktardı.

Yeşil kahve fiyatı



“Özellikle kolesterolü yüksek olanlar sıkça tüketiyor”

Eskişehir’de baharatçılıkla uğraşan Selim Doruk, yeşil kahve hakkında bilgiler verdi. Fiyatlarının Türk kahvesiyle aynı olduğunu söyleyen Doruk, “Yeşil kahve, Türk kahvesinin kavrulmamış hali. Özellikle kolesterolü yüksek olanlar sıkça tüketiyor. Daha çok 45 yaş üstü vatandaşlar tercih ediyor. Normal kahveden farklı olarak, bir su bardağına bir yemek kaşığı yeşil kahve ekleyip, ortalama 4 dakika kaynatıldıktan sonra sıcak şekilde servis ediliyor. Fiyatları da kavrulmuş Türk kahvesiyle aynı. İkisinin de kilogramı 200 TL” dedi.

Yeşil kahvenin faydaları

Yüksek antioksidan etkiye sahiptir, hücre hasarını önleyerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, iyi huylu kolesterolü (HDL) yükseltip, kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur ve kan basıncını azaltır. Kalp-damar sağlığını destekler.

Aşırı tüketildiğinde yeşil kahvenin zararları