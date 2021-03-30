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Gündem Teravih namazı kılınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Gündem

Teravih namazı kılınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayında teravih namazı kılınıp kılınmayacağına dair soruya da cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:43:00 -
Teravih namazı kılınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75’lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var." dedi.

Bakan Koca, Ramazan ayında teravih namazı kılınıp kılınmayacağına dair soruya da çok net bir yanıt verdi.

Koca; teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

AK Parti kongreleri

AK Parti kongreleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

''Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz."

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