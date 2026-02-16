Teravih kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayı, yalnızca oruç ibadetiyle değil gece ibadetleriyle de manevi atmosferin yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu ibadetlerin başında ise teravih namazı geliyor. Ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınan ve cemaatle eda edilmesi teşvik edilen nafile bir ibadettir. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak, ilk teravih namazı ise 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından kılınacak.

Teravih namazı nedir?

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile bir namazdır. Kelime anlamı olarak dinlenmek, rahatlamak anlamına gelen “tervih” kelimesinden türeyen teravih, dört rekatta bir kısa dinlenme verilmesi sebebiyle bu isimle anılır. Hadislerde Ramazan gecelerini ibadetle geçirmenin önemine vurgu yapılmış ve bu ibadetin sevabına dikkat çekilmiştir.

Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazının rekat sayısı konusunda farklı rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Ömer döneminden itibaren teravih namazı cemaatle yirmi rekat olarak kılınmış ve bu uygulama günümüze kadar yaygın şekilde devam etmiştir. Günümüzde de Türkiye başta olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazına başlanmadan önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır, ardından son sünnet eda edilir. Daha sonra teravih namazına niyet edilerek namaza başlanır. Teravih namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınabildiği gibi dört rekatta bir selam verilerek de kılınabilir; ancak iki rekatta bir selam verilmesi daha faziletli kabul edilir.

Her rekatta Fatiha suresi ve ardından bir sure veya ayetler okunur, rükû ve secdeler yapılarak namaz tamamlanır. Dört rekatın sonunda kısa süreli dinlenmek müstehap kabul edilir ve bu aralarda tesbih, tehlil veya salavatla meşgul olunabilir. Teravih namazı tamamlandıktan sonra vitir namazı kılınır.

Teravih namazının hükmü nedir?

Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir. Hz. Peygamber’imizin teravih namazını cemaatle kıldığı ve daha sonra farz olur endişesiyle buna sürekli devam etmediği rivayet edilir. Daha sonraki dönemlerde sahabe tarafından cemaatle kılınması yaygınlaşmış ve bu uygulama günümüze kadar sürmüştür.