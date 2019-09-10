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Tepkiye neden olan tabela indirildi

Ünlü TV programcısı Bekir Develi, kendisine ait sosyal medya hesabından Manisa’nın Kula ilçesindeki bir işletmeye verilen isme tepki göstermesinin ardından, ‘Muhammet’ isimli lokantanın tabelası belediyenin zabıta ekipleri tarafından indirildi.

10 Eylül 2019 Salı 11:43
Tepkiye neden olan tabela indirildi

Ünlü TV programcısı Bekir Develi, kendisine ait sosyal medya hesabından Manisa’nın Kula ilçesindeki bir işletmeye verilen isme tepki göstermesinin ardından, ‘Muhammet’ isimli lokantanın tabelası belediyenin zabıta ekipleri tarafından indirildi.


Kendisine ait Twitter hesabından lokantaya ‘Muhamm-et’ isminin verilmesini eleştiren ünlü televizyon programcısı Bekir Develi’nin paylaşımı, kısa sürede ülke geneline yayıldı. Binlerce vatandaşın tepki göstermesi ile hareket geçen Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde lokantayı denetledi. Yapılan incelemelerin ardından, ‘Muhamm-et’ isminin yer aldığı tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi.


Kendi isminin Muhammet olmasından dolayı lokantaya Muhammet ismini verdiğini ifade eden lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, önceki yıllarda Nil Lokantası olarak hizmet verdiklerini, 3 yıl önce işyerinde yapılan tadilat çalışmalarının ardından isim değişikliği yaptıklarını söyledi. Hiçbir kötü düşünce gözetmeden kendi ismini lokanta ismi olarak kullandığını ifade eden Kurnaz, babası ile birlikte işlettiği lokantanın 18 yıldır aynı işyerinde hizmet verdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:43
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