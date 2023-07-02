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Medya Tepki yağmıştı! Elon Musk'tan tweet görüntüleme limitine ilişkin yeni açıklama
Medya

Tepki yağmıştı! Elon Musk'tan tweet görüntüleme limitine ilişkin yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2023-07-02 01:33:00 - 2023-07-02 01:40:03
Tepki yağmıştı! Elon Musk'tan tweet görüntüleme limitine ilişkin yeni açıklama

Elon Musk, Twitter kullanıcılarına getirdikleri tweet görüntüleme limitine tepki yağınca yeni bir açıklamada bulundu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, kullanıcılarına geçici sınırlamalar getirdi.

Musk açıklamasında, "Doğrulanmış hesaplar günde 6 bin tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet görüntüleyebilecek." demişti.

Buna göre limiti aşan kullanıcılar "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı.

Elon Musk, yeni uygulamaya tepki yağınca, bir mesaj daha paylaştı. Musk paylaşımında, limitlerin arttırıldığını belirtti.

Doğrulanmış hesaplar günde 8 bin gönderi, doğrulanmamış hesaplar günde 800 gönderi, yeni doğrulanmamış hesaplar ise 400 gönderi okuyabilecek.
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