Galatasaray'dan çok konuşulacak hamle geldi: Artık Abdülkerim Bardakcı vazgeçilmez değil!
Galatasaray'da yeni sözleşme için İstanbul'a getirilen sol stoper El Chadaille Bitshiabu artık Abdülkerim'in koltuğunu sallayacak gibi...
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Galatasaray'da yeni sözleşme için İstanbul'a getirilen sol stoper El Chadaille Bitshiabu artık Abdülkerim'in koltuğunu sallayacak gibi...
Galatasaray'ın muhtemelen imza attıracağı El Chadaille Bitshiabu, Abdülkerim Bardakcı'nın keyfini kaçıracak... Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı 2005'lik sol stoper, Okan Buruk'un eline birden fazla koz verecek.
Öyle görünüyor ki Galatasaray, Yusuf Akçiçek konusunda Suudların bitmek tükenmek bilmeyen isteklerinden sıkıldı... Fenerbahçe'den Al-Hilal'e rekor ücretle gitmiş olan Yusuf'un Galatasaray aşkının önüne Suudların beklentileri set çekti. Abdülkerim Bardakcı'nın formasını tehdit edecek isim Almanya'dan bulunmuş gibi duruyor.
RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki sol stoper Bitshiabu'nun transferi eli kulağında. Bu hamle; doğrudan Abdülkerim Bardakcı’nın rotasyonuna, uzun vadede alternatifliğine ve yerini almaya yönelik bir adım ifade ediyor. Sol ayaklı olan Bitshiabu, takıma katılması durumunda Davinson Sánchez’in sağ stoperdeki yerini etkilemeyecek; doğrudan Abdülkerim'in mevkisini zorlayacak. 1.96 cm boyunda ve 95 kg ağırlığındaki genç yetenek, ikili mücadelelerde ve hava toplarında rakiplerin beynini yakıyor. Sadece gücüyle değil, baskı altındayken geriden soğukkanlı paslar çıkarabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Sol stoper orijinli olmasına rağmen atletizmi sayesinde sol bek ve 3’lü savunmanın solunda da görev alabiliyor.
Abdülkerim’in olmadığı, cezalı ya da dinlendirildiği dönemlerde yaşanan sol ayaklı stoper eksikliği bu transferle son bulacak. Ön alanda baskı kuran Galatasaray’ın savunma arkasına atılan toplarda yaşadığı sıkıntılar, genç oyuncunun uzun adımları ve çabukluğu ile çözüme kavuşacak. Sara ve Batrakov'un adrese teslim ortalarında 1.96’lık boyuyla gol tehdidi olacak.
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