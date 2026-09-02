Galatasaray'dan çok konuşulacak hamle geldi: Artık Abdülkerim Bardakcı vazgeçilmez değil!

RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki sol stoper Bitshiabu'nun transferi eli kulağında. Bu hamle; doğrudan Abdülkerim Bardakcı’nın rotasyonuna, uzun vadede alternatifliğine ve yerini almaya yönelik bir adım ifade ediyor. Sol ayaklı olan Bitshiabu, takıma katılması durumunda Davinson Sánchez’in sağ stoperdeki yerini etkilemeyecek; doğrudan Abdülkerim'in mevkisini zorlayacak. 1.96 cm boyunda ve 95 kg ağırlığındaki genç yetenek, ikili mücadelelerde ve hava toplarında rakiplerin beynini yakıyor. Sadece gücüyle değil, baskı altındayken geriden soğukkanlı paslar çıkarabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Sol stoper orijinli olmasına rağmen atletizmi sayesinde sol bek ve 3’lü savunmanın solunda da görev alabiliyor.