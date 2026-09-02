Savaşta korkulan oldu! Altyapıyı hedef aldılar

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Muhammed Elahdad, ABD saldırılarının Hürmüzgan’daki elektrik şebekesinde hasara neden olduğunu bildirdi.

KİŞ ADASI VE SİRİK’TE KESİNTİ

Elahdad, saldırılar nedeniyle Kiş Adası’nın bazı noktaları ile Sirik’te elektriklerin kesildiğini belirtti. Teknik ekiplerin zarar gören şebekelerde onarım çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kesintilerin kısa sürede giderilmesini beklediklerini ifade eden Elahdad, “Umarız bir saatten kısa süre içinde hasar gören şebekeler onarılır ve bu bölgelerde elektriksiz kalan abonelerin elektriği yeniden sağlanır.” dedi.

İranlı yetkili, ekiplerin kesintileri en kısa sürede gidermek için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını ifade etmişti.